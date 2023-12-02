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Оценен ущерб единственной на юге России станции по реабилитации дельфинов

Ущерб станции на юге России по реабилитации дельфинов оценили в 15 млн рублей

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Shutterstock

Ущерб, который был нанесен при шторме единственной на юге России станции по реабилитации дельфинов в Крыму, предварительно, оценивается в 15 млн рубл. Об этом ТАСС сообщил директор Карадагской научной станции — природного заповедника РАН Вячеслав Литвин.

«Ущерб большой, учитывая, что все поотрывало, разрушился купол карантийного бассейна, разрушены стенки причала. Были также разрушены подача и сброс воды, это мы восстановили. Остался вопрос с насосом, сброс будем восстанавливать», — сказал он.

По словам Литвина, восстановить своими силами все разрушения, в том числе разрушенные стойки причала, не представляется возможным.

«При наличии финансирования восстановить все разрушения получится в течение месяца», — добавил он.

Литвин подчеркнул, что в России больше никто не занимается реабилитацией дельфинов.

«Мы однозначно не бросим эту тему», — указал директор станции.

На сегодняшний день на станции содержатся два старейших в России дельфина — Яна и Яша. В течение всего суточного шторма им оказывалась помощь тренеров, которые во время непогоды находились рядом с дельфинами.

До этого МЧС России сообщило, что спасатели, ликвидирующие последствия шторма в Крыму, освободили от воды 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов и 83 приусадебных участка.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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Шторм в Крыму
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