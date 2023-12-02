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Неизвестный трижды за ночь поджег общежитие в Карелии

В Карелии неизвестный три раза за ночь поджег дверь общежития

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ОПС Медгора/VK

В карельском поселке Пиндуши пожарные три раза за ночь выезжали на тушение возгорания в общежитии, неизвестный злоумышленник устроил поджоги. Об этом сообщает отряд противопожарной службы по Медвежьегорскому району на официальной странице во «ВКонтакте».

Первое сообщение о возгорании в общежитии поселка Пиндуши экстренные службы получили в пять утра, горела дверь в кладовку, ее оперативно потушили.

Спустя 10 минут жильцы этого же общежития снова вызвали пожарных из-за возгорания двери общей кухни на четвертом этаже. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать людей.

В восемь утра 2 декабря экстренные службы снова прибыли на вызов в общежитие, на этот раз горела кухня на третьем этаже. Пожарные организовали эвакуацию, были спасены два человека, в том числе один ребенок.

Поджигателя удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов, сумма ущерба устанавливается.

Ранее неизвестный сжег шкаф с архивными документами в сельсовете.

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