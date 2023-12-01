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Врачи не выявили лихорадку Денге у пассажира, прибывшего в Москву из Шри-Ланки

Роспотребнадзор: прилетевший из Шри-Ланки пассажир не заражен лихорадкой Денге

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Depositphotos

Информация о приземлившемся в московском аэропорту Шереметьево самолете, на борту которого находился пассажир с симптомами «заразной лихорадки Денге», не соответствуют действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В заявлении указано, что ранее некоторые СМИ распространили информацию о прибывшем в город самолете из Шри-Ланки. По данным журналистов, на борту воздушного судна якобы находился пассажир с признаками опасного заболевания.

Однако, как рассказали представители Роспотребнадзора, врачи не выявили у мужчины лихорадку Денге или какие-либо другие инфекции из категории особо опасных. Согласно результатам анализов, пассажир оказался заражен вирусом гриппа.

«Медицинскими работниками назначено необходимое лечение, за заболевшим установлено медицинское наблюдение», — уточняется в публикации.

При этом пресс-служба Роспотребнадзора призвала других пассажиров упомянутого рейса также обратиться за медицинской помощью и сдать все необходимые анализы. Людям рекомендовано отказаться от самолечения и при появлении симптомов сообщить врачам, что они прилетели в Москву из Шри-Ланки.

Ранее в Германии зафиксировали первые случаи заболевания микоплазменной пневмонией, распространившейся на территории Китая.

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