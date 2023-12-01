В Минздраве заявили, что диспансеризация работающего населения будет добровольной

Диспансеризация работающих россиян будет осуществляться только с согласия граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Как и любой вид медицинской помощи, диспансеризация работающего населения будет добровольной, при добровольном информированном согласии пациента», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что возможность работающим россиянам пройти диспансеризацию будет предоставляться с целью заботы о здоровье трудящихся и создания дополнительных условий для профилактики различных заболеваний.

Ранее зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в России введут обязательную диспансеризацию работающих.