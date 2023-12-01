Постпред России при ООН обратил внимание на русофобию в Европе

Международные структуры предпочитают не привлекать внимание к проявлениям русофобии в Европе. Такое мнение выразил заместитель постоянного представителя России при штаб-квартире ООН в Женеве Александр Летошнев, сообщает ТАСС.

«[В последние годы в странах Восточной Европы] обострилась русофобия, нетерпимость к русским и собственному русскоязычному населению. Ускоренными темпами уничтожаются «русские» школы, из образовательной программы вымарывается русский язык», — заявил Летошнев на полях 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств.

Дипломат отметил, что указанные проблемы демонстративно игнорируются международными структурами, которые предпочитают не привлекать внимание к проявлениям русофобии. Позицию стран «старой демократии», не замечающих масштабов этого явления, Летошнев назвал лицемерной и постыдной.

29 ноября сообщалось, что вопрос использования русского языка на Украине всегда будет красной линией для киевских властей. При этом права национальных сообществ на Украине будут касаться лишь языков стран Евросоюза.

До того уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что понятия «русскоязычный украинец» не существует.

20 ноября спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены.

Ранее Венгрия обвинила Украину в циничности из-за нежелания решать вопрос нацменьшинства.