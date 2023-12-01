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Суд наказал россиянина, который купил жилье ради повышенной пенсии

Жителя Карелии оштрафовали за покупку жилья ради надбавки к пенсии

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Петрозаводске осудили мужчину, который пытался получить пенсию с «северной надбавкой». Об этом сообщает СУ СК России по Республике Карелия.

Как было установлено судом и следствием, с 2016 по 2020 год 47-летний местный житель предоставил в отдел кадров своего ведомства ложную информацию о фактическом месте проживания «с целью незаконного обогащения». Ради этого он также стал собственником жилого помещения в городе Кеми, где зарегистрировался, но в действительности не проживал и проживать не собирался.

Мужчина добился желаемого и ежемесячно получал пенсию по выслуге лет с повышенным районным коэффициентом. В результате его обвинили и признали виновным в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере. Подсудимому назначили наказание в виде денежного штрафа.

Ранее в Челябинской области пенсионер 6 лет платил долги за своего «двойника».

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