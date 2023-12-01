Венгрия может остаться без символа Рождества

Жители небольшой деревушки Сурд, которая на протяжении десятилетий снабжала Венгрию рождественскими деревьями, могут остаться без привычного способа заработка. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, венгры обеспокоены тем, что хвойные леса в регионе сокращаются из-за изменения климата. Согласно статистике национального земельного центра страны, площадь сосновых лесов Венгрии в 2022 году сократилась до 175 тыс. га по сравнению со 185 тыс. га в 2019 году.

Количество деревьев, по словам ученых, сокращается не только из-за участившихся засух, но и из-за того, что насекомые-древоточцы имеют тенденцию размножаться при более высоких температурах.

Из-за паразитов жителям Сурда приходится три раза в год опрыскивать свои плантации инсектицидами.

Глава деревни Сурд Янош Канас, который сам выращивает сосны около 50 лет, заявил, что в этом году цены на деревья придется поднять на 20% из-за стоимости инсектицидов, что негативно скажется на продажах.

В Reuters констатировали, что в этом году венгры пострадали от двузначной инфляции, в результате некоторые жители теперь не смогут позволить себе приобрести дорогие рождественские елки.

29 ноября ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона.

Ранее в ООН сообщили, что 2023 год стал самым жарким за всю историю.