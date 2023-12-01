Коты закрыли московскую пенсионерку на балконе, потребовалась помощь МЧС

В Москве коты заперли свою хозяйку на балконе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Северном Измайлово. 61-летняя москвичка ненадолго вышла на балкон, но вернуться в квартиру уже не смогла. Коты заперли дверь с обратной стороны.

Пенсионерка пыталась самостоятельно попасть в квартиру, но мероприятие не увенчалось успехом — женщина оставалась на холодном балконе. После этого она начала просить о помощи прохожих.

Очевидцы произошедшего вызвали на место МЧС. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь квартиры пенсионерки и вызволили женщину с балкона.

До этого петербурженка вызвала полицию из-за взбесившегося кота, запершего ее на кухне. По словам россиянки, домашний питомец бросался на нее, кусал за ноги и царапал лицо.

Ранее в Петербурге хозяйка кота добилась компенсации у клиники после неверного лечения.