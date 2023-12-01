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Недавно вышедший из колонии пьяный мужчина с ножом напал на пару в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском вышедший из колонии пьяный мужчина напал на пару с ножом

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Подслушано Каменск-Уральский/VK

Недавно вышедший из колонии пьяный мужчина с ножом напал на пару в Каменске-Уральском. Об этом сообщает «Подслушано Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

По информации группы, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 ноября. Нетрезвый мужчина напал на пару на улице, перепутав молодого человека с кем-то другим.

При помощи сотрудников ДПС девушка помогла опознать нападавшего. Его задержали в соседнем дворе. Оказалось, что агрессор недавно вышел из колонии.

В результате произошедшего молодому человеку в медицинском учреждении диагностировали резаные ранения, сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника. Его выписали домой, но россиянину потребуется реабилитация. Девушка не пострадала.

Ранее мужчина нападал на жителей Норильска с ножом из-за голосов в голове.

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