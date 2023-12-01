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Власти ДНР могут ввести региональный материнский капитал

Медведев допустил, что региональный маткапитал скоро может появиться в ДНР

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Региональный материнский капитал в ближайшем будущем может появиться в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в ходе приема граждан заявил зампредседателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, регионы имеют право предоставлять и свои сертификаты на маткапитал или вводить аналогичные меры поддержки.

«Насколько я знаю, сейчас планируется введение [в ДНР] материнского капитала», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что возможность получить финансовую поддержку появится у любой имеющей на это право семьи в республике. Политик обратил внимание, что исходит из того, что руководство ДНР в ближайшее время выступит с такой инициативной и примет необходимый нормативный акт. Медведев отметил, что это может быть приурочено к предстоящему Году семьи.

В ноябре президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Ранее Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.

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