Россиянам объяснили, как избавиться от негативного мышления

Психотерапевт, медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Юлия Лушникова в интервью РИАМО рассказала, как избавиться от негативного мышления. По ее словам, для этого существует три простых шага, первым из которых является принятие ошибок и неудач, как неизбежной части жизни.

«Анализируйте и учитесь: вместо того чтобы страдать из-за неудачи, взгляните на нее как на возможность для самоанализа. Разберитесь, что пошло не так, и подумайте о том, как можно извлечь уроки из этого опыта», — отметила Лушникова.

Во-вторых, важно стать другом самому себе и научиться прощать себя за собственные ошибки. В третьих, необходимо практиковать благодарность. Можно завести блокнот, в котором записывать все, за что можно сказать спасибо прошедшему дню, посоветовала специалист.

До этого Лушникова предупреждала, что отрицательные мысли не только забирают у человека энергию, но и влияют на ментальное и физическое здоровье. По ее словам, длительное негативное мышление вовсе повышает риск развития деменции.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в свою очередь сообщила, что для эффективной борьбы с тревожностью необходимо делать дыхательные упражнения. Также она посоветовала регулярно заниматься спортом и описывать свои эмоции в дневнике.

Ранее нейропсихолог рассказала, что низкая работоспособность и концентрация внимания зачастую связаны с негативным мышлением.