Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дагестанского учителя похитили и вывели голым в центр села за роман с замужней коллегой

Mash: дагестанского учителя провели голым по селу за роман с замужней женщиной

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дагестанского учителя похитили и провели голым по центру села за роман с замужней женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Борагангечув. Женатый 33-летний учитель информатики завел роман с замужней коллегой.

Муж женщины узнал об измене, когда вернулся с заработков в Сибири и увидел пару. После этого супруг с братом подкараулили учителя на окраине села и затащили его в машину, где сняли с мужчины одежду и выпустили в центре населенного пункта голым.

Раздетый педагог попытался спрятаться за деревом. Среди ставших очевидцами сцены прохожих оказалась его жена.

Когда учителя отвели одеться, он написал заявление в полицию на своих похитителей. В отношении братьев возбудили уголовное дело, они задержаны.

Ранее петрозаводчане похитили и пытали партнера по бизнесу в офисе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий