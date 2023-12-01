Дагестанского учителя похитили и вывели голым в центр села за роман с замужней коллегой

Дагестанского учителя похитили и провели голым по центру села за роман с замужней женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Борагангечув. Женатый 33-летний учитель информатики завел роман с замужней коллегой.

Муж женщины узнал об измене, когда вернулся с заработков в Сибири и увидел пару. После этого супруг с братом подкараулили учителя на окраине села и затащили его в машину, где сняли с мужчины одежду и выпустили в центре населенного пункта голым.

Раздетый педагог попытался спрятаться за деревом. Среди ставших очевидцами сцены прохожих оказалась его жена.

Когда учителя отвели одеться, он написал заявление в полицию на своих похитителей. В отношении братьев возбудили уголовное дело, они задержаны.

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