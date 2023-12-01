Артемий Лебедев оценил памятник картошке в Белоруссии

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев двумя словами оценил недавно установленный в Белоруссии памятник картошке. Об этом он сообщил в своем видеообзоре в соцсети «ВКонтакте».

«Почему бы и нет? Памятник такой, конечно, по-белорусски бесхитростный», — отметил блогер.

Он признался, что, если бы сам делал подобный памятник картошке, то «поставил туда большую картофелечистку».

Лебедев уточнил, что скульптурную композицию установили в Бобруйском районе республики, возле сельскохозяйственного кооператива «Гигант», который занимается выращиванием корнеплода.

В середине октября Артемий Лебедев резко раскритиковал дизайн новых российских банкнот. По его словам, то, что сейчас выпускает ЦБ, — это «абсолютный, просто беспробудный» позор. Как отметил блогер, внешний вид купюр является частью «визуальной пропаганды и агитации» государства. По его словам, деньги должны выглядеть так, чтобы «у людей любовь к государству сразу включалась».

Ранее Артемий Лебедев стал директором по дизайну VK.