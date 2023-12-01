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Россиянам рассказали, как похудеть и укрепить иммунитет с помощью осиновой коры

ОСН: кора осины помогает снизить вес, заживляет раны и укрепляет иммунитет

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СПбГУПТД/VK

Кора осины всегда считалась полезной для здоровья и использовалась в народной медицине. Сегодня ее можно купить в аптеке. Среди ее полезных свойств – нормализация обмена веществ. За счет горечи, жирных кислот и эфирных масел в ее составе она улучшает работу ЖКТ и кислотно-щелочной баланс организма, выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

Также осиновая кора способна снять воспаление благодаря содержанию флавоноидов и антоцианов. В связи с этим она может быть полезна людям с болезнями суставов.

Кроме того, кора снижает вес благодаря наличию в составе стеринов и пектинов. Они помогают сократить уровень «вредного холестерина». Также кору осины часто применяют при гормональных сбоях, которые провоцируют набор веса.

Среди других полезных свойств осиновой коры специалисты называют выведение солей и токсинов, заживление ран, укрепление иммунитета, борьбу с паразитами, угрями на коже, укрепление сердечно-сосудистой системы и другие.

Кору часто используют как вспомогательное или профилактическое средство при заболеваниях органов ЖКТ, гельминтозе, простатите и аденоме простаты, проблемах с суставами, геморрое, кожных заболеваниях, сахарном диабете и других. Перед применением нужно проконсультироваться со специалистом.

Ранее эксперты рассказали о полезных свойствах редьки. В частности, она обладает антибактериальными и противовирусными качествами, благодаря чему полезна для дыхательных путей человека в сезон вирусов и простуд.

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