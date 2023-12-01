Генконсульство Германии закрылось в Новосибирске

Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило свою работу. Об этом говорится в сообщении германской дипломатической миссии в России.

«Генеральное консульство в Новосибирске закрыто», — говорится в сообщении.

Также там призвали по имеющимся вопросам обращаться в посольство Германии в Москве.

Причина закрытия не уточняется. Консульство работало в Новосибирске с 1994 года.

Накануне стало известно, что генеральное консульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября 2023 года. По консульским и паспортным вопросам граждан попросили обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, по визовым — в визовый отдел посольства Германии в Москве.

До этого стало известно о решении правительства РФ ввести для сотрудников германских представительств и организаций квоты на уровне 350 человек, что привело к закрытию консульств ФРГ в регионах России.

Ранее сообщалось, что Cеверная Корея закрывает посольства по всему миру.