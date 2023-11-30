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В Wildberries прокомментировали информацию о повышении платы за возврат товаров

В Wildberries опровергли повышение платы за обратную доставку товара

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Wildberries опровергли ранее распространившуюся информацию, что маркетплейс повышает оплату за обратную доставку товара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов», — отметили в пресс-службе маркетплейса.

В компании подчеркнули, что в этом вопросе ничего не менялось и для клиентов продолжают действовать текущие условия.

Ранее СМИ сообщили, что Wildberries подняли цену за возврат товара в два раза.

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