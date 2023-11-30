В Wildberries стали снимать по тысяче рублей за отказ от товаров

В Wildberries с покупателей за отказ от товара могут снять тысячу рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал »Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, пользователи маркетплейса заметили, что Wildberries стал устанавливать комиссию в тысячу рублей за отказ от некоторых товаров. От чего зависит стоимость возврата разных позиций не сообщается.

До этого Wildberries прислал партнерам уведомление о том, что начнет скрывать отзывы, содержащие критику работы ПВЗ (пунктов выдачи заказов), доставки, складов, платных возвратов и всего, что не касается качества товаров. Такие отзывы больше не будут учитываться в расчете рейтинга продавца.

Ранее в Подмосковье на складе Wildberries залило сотни товаров.