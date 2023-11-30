Следователи возбудили дело по признакам истязания детей в садике Забайкалья

В Чите возбудили уголовное дело после информации об истязании воспитанников местного детского сада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках необходимых мероприятий допросят администрацию детского сада и родителей воспитанников.

Об избиении детей стало известно после того, как жительница Читы пришла в детский сад, чтобы забрать племянника. Дверь была открыта, поэтому она зашла без звонка и заметила, как воспитательница толкает детей и избивает их.

После этого педагог начала оправдываться. Находившаяся рядом сотрудница учреждения не сделала коллеге замечание.

В результате родственница воспитанника обратилась в Министерство образования региона с просьбой уволить воспитательницу.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада за падение девочки с крыши.