В центре Екатеринбурга неизвестные открыли стрельбу по студенту

В Екатеринбурге неизвестные выстрелили в студента местного университета. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в центре города, на улице Ленина. Учащийся первого курса магистратуры гулял вместе с девушкой. В какой-то момент на него напали люди «восточно-азиатской внешности» и выстрелили, предположительно, из травматического пистолета. По словам самого пострадавшего, конфликт спровоцировали неизвестные.

Несмотря на ранение, после произошедшего екатеринбуржец смог добраться до университета. В учреждении ему вызвали скорую помощь.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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