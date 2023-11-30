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Похищенная ХАМАС заложница вернулась домой вместе со своей собакой

В Израиле заложница ХАМАС вернулась домой вместе со своей собакой

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Shutterstock

Освобожденная ХАМАС заложница вернулась домой в Израиль вместе со своей собакой. Об этом сообщает France 24.

По информации издания, израильтянка Миа оказалась среди 12 заложников, которых ХАМАС освободило 28 ноября. В числе отпущенных также были мать и тетя девушки.

К сотрудникам Красного Креста Миа вышла вместе со своей собакой Беллой, которая считалась пропавшей. Отец девушки почти два месяца после атаки ХАМАС искал животное, чтобы порадовать дочь, когда та вернется.

До этого пятая группа освобожденных из сектора Газа прибыла в Израиль. После первичного медицинского осмотра бывшие заложники в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛ отправились в больницы, где встретились с родственниками.

Ранее в Рамаллу прибыли 11 палестинцев, освобожденных Израилем в рамках перемирия.

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