Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соцсети удивило значение слова «Pepsi»

Independent: в соцсетях узнали, что слово «Pepsi» произошло от медицинского термина

close
100%
Unsplash

Пользователей соцсетей удивило значение слова «pepsi», пишет Independent. Оказалось, название популярной газировки пришло из медицины.

Как пишут СМИ, история газировки Pepsi берет свое начало в 1893 года, когда ее изобретатель Калеб Брэдхэм, фармацевт из Северной Каролины, пытался помочь людям с проблемами пищеварения. Со временем напиток стал популярным во всем мире.

Недавно пользователи соцсетей узнали, что слово pepsi происходит от термина диспепсия, обозначающего расстройство желудка или изжогу, для чего и был разработан напиток. Для многих комментаторов такое открытие стало полной неожиданностью.

«В сегодня лет я узнал об этом», — пишут люди.

Ранее супермодель Синди Кроуфорд повторила фото из легендарной рекламы Pepsi 1992 года. Она надела белую майку и обрезанные синие джинсовые шорты Daisy Duke, чтобы воссоздать кадр из прошлого.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий