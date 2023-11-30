Соцсети удивило значение слова «Pepsi»

Пользователей соцсетей удивило значение слова «pepsi», пишет Independent. Оказалось, название популярной газировки пришло из медицины.

Как пишут СМИ, история газировки Pepsi берет свое начало в 1893 года, когда ее изобретатель Калеб Брэдхэм, фармацевт из Северной Каролины, пытался помочь людям с проблемами пищеварения. Со временем напиток стал популярным во всем мире.

Недавно пользователи соцсетей узнали, что слово pepsi происходит от термина диспепсия, обозначающего расстройство желудка или изжогу, для чего и был разработан напиток. Для многих комментаторов такое открытие стало полной неожиданностью.

«В сегодня лет я узнал об этом», — пишут люди.

Ранее супермодель Синди Кроуфорд повторила фото из легендарной рекламы Pepsi 1992 года. Она надела белую майку и обрезанные синие джинсовые шорты Daisy Duke, чтобы воссоздать кадр из прошлого.