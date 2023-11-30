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В Госдуме раскрыли подробности проекта о маркировке энергетиков

Депутат Лантратова: производители должны маркировать энергетики

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Depositphotos

Проект об обязательной маркировке энергетиков надписями об их вреде, который внесли в Госдуму, поможет предупредить граждан об их опасности. Об этом в беседе с RT рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

По ее словам, данные напитки не являются безобидными, как могут считать некоторые граждане. В них содержится большое количество сахара и кофеина, а также другие вредные вещества. Депутат отметила, что отказ даже десяти человек от употребления энергетиков после предупреждающей надписи станет «нашей победой».

«Своим законопроектом мы призываем производителей быть честными с потребителями — крупным шрифтом указывать противопоказания», — заключила Лантратова.

Проект с требованиями к маркировке энергетиков внесли в Госдуму 30 ноября. В пояснительной записке к документу указано, что предупреждение должно занимать не менее 15% площади потребительской тары.

10 ноября сообщалось, что с 1 апреля 2024 года в России будут расширены правила маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. В пресс-службе Минпромторга России сообщили, что изменения устанавливают сроки и этапы внедрения поэкземплярной прослеживаемости пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков на всех этапах товаропроводящей цепи, а также соответствующие обязанности для участников рынка.

Ранее стало известно, сколько россиян ни разу не пробовали энергетики.

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