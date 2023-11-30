Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы

Метеоролог Позднякова: 1 декабря в Москве будет на три градуса ниже нормы

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Несмотря на то, что сегодня в первой половине дня в Москве выпал снег, к вечеру его сменит гололедица. Это связано с перепадом температур – из положительного режима она перейдут в отрицательный, рассказала телеканалу «360» главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. В первый день зимы, по ее словам, температура воздуха на три градуса отклонится от нормы в сторону превышения.

Осадков вечером не будет, а образовавшиеся днем лужи замерзнут. Пешеходам нужно быть внимательнее, особенно при переходе дороги, предупредила метеоролог.

Предстоящей ночью, по ее словам, температура воздуха в столице будет колебаться от 5 до 7 градусов ниже нуля, выпадет до 1 мм осадков. Завтра днем холодная погода сохранится – ожидается 4-6 градусов ниже нуля. Для 1 декабря, по словам Поздняковой, эта температура воздуха ниже нормы на три градуса.

Напомним, на эту неделю москвичам прогнозировали кратковременную оттепель, а затем – морозы. В первый день декабря синоптик обещал жителям столицы небольшой снег.

Гидрометцентр ранее пообещал жителям России теплую зиму.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий