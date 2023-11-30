Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы

Несмотря на то, что сегодня в первой половине дня в Москве выпал снег, к вечеру его сменит гололедица. Это связано с перепадом температур – из положительного режима она перейдут в отрицательный, рассказала телеканалу «360» главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. В первый день зимы, по ее словам, температура воздуха на три градуса отклонится от нормы в сторону превышения.

Осадков вечером не будет, а образовавшиеся днем лужи замерзнут. Пешеходам нужно быть внимательнее, особенно при переходе дороги, предупредила метеоролог.

Предстоящей ночью, по ее словам, температура воздуха в столице будет колебаться от 5 до 7 градусов ниже нуля, выпадет до 1 мм осадков. Завтра днем холодная погода сохранится – ожидается 4-6 градусов ниже нуля. Для 1 декабря, по словам Поздняковой, эта температура воздуха ниже нормы на три градуса.

Напомним, на эту неделю москвичам прогнозировали кратковременную оттепель, а затем – морозы. В первый день декабря синоптик обещал жителям столицы небольшой снег.

Гидрометцентр ранее пообещал жителям России теплую зиму.