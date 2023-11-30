Стало известно, как будут отбирать вопросы для прямой линии с Путиным

Президент России Владимир Путин будет сам выбирать вопросы для «Прямой линии». Об этом сообщил РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, объединенная редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы и предлагать их Путину на согласование. Дальше уже Владимир Путин будет выбирать, на что из предложенного отвечать.

При этом Кузнецов обратил внимание, что перед кураторами и редакторами стоит задача не потерять ни один вопрос. Прием заявок и вопросов от граждан начнется 1 декабря.

Путин 14 декабря подведет итоги года. Пресс-конференция и прямая линия пройдут в объединенном формате, рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что большая пресс-конференция и прямая линия не имеют заранее определенного четкого хронометража. «Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие», — подчеркнул он.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».