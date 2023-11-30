Перевозчики Словакии присоединяются к протесту польских коллег на границе с Украиной

Словацкие автомобильные перевозчики присоединятся к протесту польских коллег на украинской границе. Об этом сообщает Reuters.

«Цель протеста — присоединиться к перевозчикам грузовиков из Польши. Мы не можем оставить их одних в борьбе», — говорится в сообщении Союза словацких автомобильных перевозчиков.

Как и водители грузовиков в Польше, словацкие дальнобойщики критикуют власти ЕС и призывают вернуть для украинских транспортных компаний разрешительную систему работы.

Словацкие перевозчики полагают, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри Европейского Союза, а не только между блоком и Украиной.

22 ноября сообщалось, что словацкие перевозчики на время разблокировали пункт пропуска «Вышне-Немецке» — «Ужгород» на границе с Украиной.

Днем ранее в Словакии на границе с Украиной неизвестные перекрыли движение для грузовых автомобилей.

16 ноября словацкие дальнобойщики впервые перекрыли границу с Украиной.

Ранее стало известно, во сколько обошлась Украине блокада границы.