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Перевозчики Словакии присоединяются к протесту польских коллег на границе с Украиной

Reuters: словацкие дальнобойщики присоединяются к протесту на границе с Украиной

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Евгений Карасев/РИА «Новости»

Словацкие автомобильные перевозчики присоединятся к протесту польских коллег на украинской границе. Об этом сообщает Reuters.

«Цель протеста — присоединиться к перевозчикам грузовиков из Польши. Мы не можем оставить их одних в борьбе», — говорится в сообщении Союза словацких автомобильных перевозчиков.

Как и водители грузовиков в Польше, словацкие дальнобойщики критикуют власти ЕС и призывают вернуть для украинских транспортных компаний разрешительную систему работы.

Словацкие перевозчики полагают, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри Европейского Союза, а не только между блоком и Украиной.

22 ноября сообщалось, что словацкие перевозчики на время разблокировали пункт пропуска «Вышне-Немецке» — «Ужгород» на границе с Украиной.

Днем ранее в Словакии на границе с Украиной неизвестные перекрыли движение для грузовых автомобилей.

16 ноября словацкие дальнобойщики впервые перекрыли границу с Украиной.

Ранее стало известно, во сколько обошлась Украине блокада границы.

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