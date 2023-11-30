Адвокат: новости о задержании Хилми Форкса удивили даже следователя

Адвокат блогера Хилми Форкса Константин Ерохин опроверг задержание его подзащитного, которое якобы произошло накануне в Москве. «Газете.Ru» он заявил, что в новостях речь идет об аресте, который произошел еще летом. По его словам, журналисты неправильно прочитали документы по этому делу.

«Эта информация непроверенная. Просто, видимо, кто-то неправильно читает документы, пресс-релизы. Он был задержан еще летом, с лета он на подписке [о невыезде]. То есть его никто не задерживал, в свободе не ограничивал. Мы уже окончили расследование уголовного дела. Дали признательные показания частично. Расследование окончено. Дело скоро будет направлено в суд. Поэтому никаких новых вводных нету по этой истории», — сказал адвокат блогера.

Ерохин добавил, что новости об очередном задержании Форкса удивился даже следователь по его делу.

«Хилми дома. Следователь тоже удивился. Он сказал, что это просто кто-то как-то неправильно читает информацию. Следователь тоже уточнит. Спросили, есть ли вопросы какие-то, он сказал, что вопросов к нему нет», — заключил Ерохин.

О том, что блогер Хилми Форкс был задержан в своей съемной квартире в Даниловском районе Москвы, сообщил 30 ноября Telegram-канал Mash. По данным издания, накануне днем к нему пришли правоохранители и увезли в отдел. Блогеру предъявили обвинение в распространении порнографии.

Позднее появилась информация, что Форкса отпустили под подписку о невыезде.

Хилми Форкс был задержан в июле 2023 года. Об этом сообщала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Против него было возбуждено уголовное дело из-за обвинений в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

Ранее блогера Хилми Форкса оштрафовали после драки.