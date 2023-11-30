Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Огромную миому весом полтора килограмма удалили россиянке московские врачи

В Москве хирурги удалили пациентке миому весом полтора килограмма

close
100%
Pixabay

В Московский областной центр охраны материнства и детства поступила женщина с подозрением на новообразование в брюшной полости, у пациентки был сильно увеличен живот. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

48-летняя пациентка рассказала врачам, что живот начала увеличиваться в размерах еще семь лет назад, но за медицинской помощью москвичка не обращалась. В ходе обследования медики обнаружили миому больших размеров.

«В ходе операции мы выявили гигантскую миому с признаками нарушения кровообращения, из-за чего ткани миоматозного узла некротизировались. В результате образовалась огромная полость с камерами, заполненными жидкостью. Новообразование было успешно удалено и после направлено на гистологическое исследование. Вес миомы составил 1,5 кг», — сообщила заведующая отделением гинекологии Тамара Добровольская.

После операции состояние женщины улучшилось, она уже выписана на амбулаторное лечение. Врачи в очередной раз напоминают, что даже при отсутствии видимых патологий женщинам стоит проходить обследование у гинеколога не реже одного раза в год.

Ранее врачи Приморья удалили женщине 16-килограммовую опухоль, которая мешала ей двигаться.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий