Огромную миому весом полтора килограмма удалили россиянке московские врачи

В Московский областной центр охраны материнства и детства поступила женщина с подозрением на новообразование в брюшной полости, у пациентки был сильно увеличен живот. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

48-летняя пациентка рассказала врачам, что живот начала увеличиваться в размерах еще семь лет назад, но за медицинской помощью москвичка не обращалась. В ходе обследования медики обнаружили миому больших размеров.

«В ходе операции мы выявили гигантскую миому с признаками нарушения кровообращения, из-за чего ткани миоматозного узла некротизировались. В результате образовалась огромная полость с камерами, заполненными жидкостью. Новообразование было успешно удалено и после направлено на гистологическое исследование. Вес миомы составил 1,5 кг», — сообщила заведующая отделением гинекологии Тамара Добровольская.

После операции состояние женщины улучшилось, она уже выписана на амбулаторное лечение. Врачи в очередной раз напоминают, что даже при отсутствии видимых патологий женщинам стоит проходить обследование у гинеколога не реже одного раза в год.

Ранее врачи Приморья удалили женщине 16-килограммовую опухоль, которая мешала ей двигаться.