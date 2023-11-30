Из израильских тюрем освобождена шестая группа палестинских заключенных из 30 человек

Шестая группа палестинских заключенных из 30 человек была освобождена из тюрем израильскими властями в соответствии с соглашением с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По имеющейся информации, один из автобусов, в котором находятся освобожденные палестинцы, выехал из израильской тюрьмы Офер. Группа палестинцев направляется на Западный Берег реки Иордан, в город Рамалла.

Ранее сообщалось, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что дочь Ильи Таращански, гражданина Российской Федерации, Гали, была освобождена в среду и уже находится в Израиле.

Канцелярия премьер-министра также подтвердила, что в шестой группе освобожденных заложников из сектора Газа, отпущенных в среду, находятся 12 израильтян и четверо граждан Таиланда.

За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС освободило 102 заложника — 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.