Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Из израильских тюрем освобождена шестая группа палестинских заключенных из 30 человек

Группа из 30 палестинских заключенных была освобождена из тюрем Израиля

close
100%
Global Look Press

Шестая группа палестинских заключенных из 30 человек была освобождена из тюрем израильскими властями в соответствии с соглашением с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По имеющейся информации, один из автобусов, в котором находятся освобожденные палестинцы, выехал из израильской тюрьмы Офер. Группа палестинцев направляется на Западный Берег реки Иордан, в город Рамалла.

Ранее сообщалось, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что дочь Ильи Таращански, гражданина Российской Федерации, Гали, была освобождена в среду и уже находится в Израиле.

Канцелярия премьер-министра также подтвердила, что в шестой группе освобожденных заложников из сектора Газа, отпущенных в среду, находятся 12 израильтян и четверо граждан Таиланда.

За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС освободило 102 заложника — 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий