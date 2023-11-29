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Россиянин хранил мешок марихуаны на заднем дворе дома

В Бурятии мужчина хранил 18 кг марихуаны на заднем дворе дома

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B Иволгинском районе Бурятии полицейские нашли более 18 килограммов марихуаны y сельчанина. Об этом сообщает «МВД Медиа».

46-летний житель Иволгинского района Бурятии признался правоохранителям, что собрал коноплю еще в начале осени и хранил мешок с «запасами» на заднем дворе. Наркотическое вещество он продавать не планировал, оставив себе для личного пользования.

От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества он отказался. Возбуждено уголовное дело, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим.

Ранее в Прикамье мужчина спрятал героин в нижнем белье и попался полиции.

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