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Российский школьник остановил фуру, чтобы спасти первоклассника

В Калининграде школьник остановил фуру ради спасения первоклассника

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Depositphotos

В Калининграде четвероклассник спас семилетнего мальчика, который провалился под лед на озере, он выбежал на дорогу и остановил фуру. Об этом сообщает портал «Клопс».

Инцидент произошел 28 ноября, семилетний мальчик гулял вдоль берега озера, решил проверить лед на прочность и ушел под воду. Свидетелем происшествия стал четвероклассник, который не растерялся и сразу же позвонил в экстренные службы.

Барахтающийся в ледяной воде мальчик звал на помощь, тогда школьник выбежал на дорогу и остановил проезжавшую мимо фуру.

«Я сказал водителю, что там тонет ребенок, он сразу побежал и вытащил школьника из воды», — рассказал четвероклассник.

Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи. Мальчик получил переохлаждение, но серьезно не пострадал.

Ранее в Татарстане школьник провалился под лед.

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