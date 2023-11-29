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В Саратове задержали фуру с нелегальной партией двигателей от БМП

ФТС РФ: 15 двигателей от БМП пытались нелегально вывезти в Казахстан

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В Саратове предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан дизельных двигателей, применяющихся в боевых машинах пехоты БМП-1 и БМП-2. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФТС сообщает РИА Новости.

«Мобильная группа Саратовской таможни задержала в пункте пропуска Озинки фуру, перевозившую 15 дизельных двигателей для боевых машин (БМП-1, БМП-2) без разрешительных документов. Большегруз следовал в Казахстан», — говорится в сообщении ведомства.

ФТС уточняет, что по заключению экспертов задержанные моторы предназначены исключительно для военной техники, их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны РФ.

В отношении фирмы-отправителя возбуждено административное дело, ей грозит штраф с конфискацией товара.

Стоимость изъятых моторов оценивается в 25,5 миллиона рублей.

23 ноября в аэропорту «Домодедово» таможенники поймали женщину, пытавшуюся провезти через границу 112 тыс. фунтов стерлингов.

До того на Урале таможенники изъяли 240 пластмассовых «автоматов Калашникова» для последующего уничтожения.

Ранее в Приморье на судне, прибывшем из Японии, нашли контрабандные сигареты и БАД.

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