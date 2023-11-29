Президент России Владимир Путин прибыл в Сириус, там проходит III Конгресс молодых ученых. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказывал, что Путин пообщается с участниками Конгресса и осмотрит выставки отечественной продукции и робототехники.

В частности, президент осмотрит выставку проекта «Наша Лаба». Он представляет собой постоянно пополняемую и публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалах и так далее.

Каталог насчитывает более 18 тыс. наименований от более чем 500 российских и белорусских производителей. Это оборудование, расходные материалы, лабораторная мебель, посуда, реактивы и т.д.

Журналисты добавили, что на основе «Нашей Лабы» создан ряд вспомогательных сервисов по поиску специалистов и компаний, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, по поиску мер поддержки, а также российских либо белорусских аналогов зарубежного оборудования. В том числе речь об оборудовании, которое официально не поставляется в РФ. Есть также сервисы по поиску химических реактивов по брутто-формуле, CAS-номеру (идентификатор химического соединения) и др.

А еще Владимир Путин посетит учебно-экспериментальный центр по робототехнике «Прорыв Сириус».

В середине ноября заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал и дальше внимательно следить за возможным отъездом ученых за границу.

По его словам, в настоящее время правительству удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, несмотря на санкционное давление Запада. В том числе речь о тех, кто возглавляет исследовательские коллективы.

Ранее Путин рассказал о значимости развития искусственного интеллекта для страны.