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Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

Росстат: безработица в РФ в октябре снизилась до исторического минимума в 2,9%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Уровень безработицы в России в октябре 2023 года обновил исторический минимум и составил 2,9%. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.

Согласно документу, в октябре 2023 года 2,2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)», — указано в докладе.

Уточняется, что в предыдущие три месяца безработица находилась на уровне 3%. При этом в сентябре общая численность безработных составила 2,315 млн человек, а в октябре — уже 2,224 млн человек.

По данным Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения на учете состояли 0,5 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, 0,4 млн из которых имели статус безработного, а 0,3 млн человек получали пособие по безработице.

15 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что с 2000-х годов уровень безработицы в России упал с 10,6% до 3%. Об исторически низкой безработицы власти страны говорят уже давно. Президент РФ Владимир Путин объяснил эту ситуацию эффективной экономической политикой России.

Издание РБК со ссылкой на исследование Robovoice (резидент «Сколково») и HeadHunter писало, что в январе — сентябре 2023 года в российских компаниях втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников — на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее экономист объяснил, чем исторически низкая безработица угрожает экономике России.

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