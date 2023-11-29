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В Москве в ТЦ «Авеню» обвалился потолок

Shot: в Москве потолок обрушился на цокольном этаже в ТЦ «Авеню»

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Телеграм-канал Shot

В московском ТЦ «Авеню» обрушился потолок на цокольном этаже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Канал уточнил, что одного человека на месте осмотрели врачи, медицинская помощь ему не понадобилась. На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне стало известно, что в башкирском детском саду треснули стены и течет крыша. Местные жители рассказали, что работники учреждения не выносят вопрос на публичное обсуждение, боясь увольнений, и обратилась к Хабирову с просьбой провести экспертизу здания.

В середине ноября в Минстрое рассказали о ремонте и состоянии дома в Астрахани до обрушения. По информации представителя ведомства, дом, где произошло ЧП, был построен в 1962 году. В здании было 80 квартир. Перекрытия внутри дома деревянные.

Ранее в Петрозаводске рухнул Поцелуев мост.

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