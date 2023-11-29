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В ОНК Мордовии рассказали, обращался ли Уилан с жалобами

ОНК Мордовии: Пол Уилан не писал обращений из колонии

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Отбывающий наказание в колонии за шпионаж гражданин США Пол Уилан не обращался в последнее время в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы региональной ОНК Людмилу Резяпкину.

«Обращений в ОНК не поступало ни от Уилана, ни от его представителей», — заявила Резяпкина.

29 ноября «Интерфакс» со ссылкой на УФСИН по Мордовии сообщил, что Пола Уилана ударил в колонии заключенный из Турции, которому не понравились политические предпочтения американца. У Уилана зафиксировали ссадину на лице.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает.

В октября 2023-го сообщалось, что США сделали России «серьезное предложение» по поводу освобождения Уилана, однако РФ якобы на него не ответила.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не сдаются в вопросе о возвращении американских граждан из РФ.

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