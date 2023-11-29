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В Киеве назвали вопрос о русском языке в стране красной линией

Вице-премьер Украины Стефанишина назвала русский язык красной линией

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Вопрос использования русского языка на Украине всегда будет красной линией для киевских властей. Об этом заявила в соцсетях вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, русский язык «был, есть и всегда будет красной линией». По ее словам, это уже зафиксировали во всех консультациях с партнерами. А языки стран Евросоюза она назвала единственными, которых касаются права национальных сообществ на Украине.

До этого глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров выразил мнение, что после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) «захватят Крым», на полуострове не найдется места для русского языка. По словам лидера «Меджлиса», на полуострове «будет господствовать государственный язык, он у нас украинский». В 2021 году Верховный суд Крыма заочно приговорил Рефата Чубарова к 6 годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков в 2014 году.

Ранее на Украине предложили переименовать города в Крыму.

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