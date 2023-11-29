Постояльцы пансионата в Тольятти пожаловались на «тюремные условия»

В Тольятти постояльцы пансионата для ветеранов труда пожаловались на условия содержания. Жильцов лишали свободы передвижения, их не выпускали за территорию учреждения и забирали у них банковские карты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Не выпускать постояльцев пансионата начали задолго до пандемии коронавируса, сообщил источник. «Вот уже два месяца держат под замком. <…> Из здания можно выходить, но не за забор», — уточнил он.

Предположительно, такие ограничения могут быть связаны с опасениями, что постояльцы за пределами учреждения будут покупать себе спиртное. По этой причине в пансионате постоянно объявляют карантины.

«Стариков и старух обижали, их банковские карты у [сотрудников пансионата] были. Им там принесут для отмашки раз в месяц несколько конфет и печенье», — сообщил источник.

Негативные отзывы на заведение публикуются в сети, пользователи также пишут, что пенсионеров не выпускают, а их родственникам запрещают их навещать.

«Пенсионеры живут как в тюрьме. За проживание (койко-место) забирают больше половины пенсии. Дешевле снять квартиру. Сплошное нарушение прав и свобод человека в конкретном учреждении», — написал один из пользователей, добавив, что общие условия в учреждении «ужасные». Ветеранов кормят однообразно, а лечат «неохотно», утверждает он.

В Якутии ранее три пенсионерки в тяжелом состоянии попали в реанимацию после отравления химикатами в частном пансионате. Также сообщалось об избиении 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны в пансионате Новосибирска.