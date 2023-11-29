В Севастополе отчитались о ситуации в городе после шторма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался о результатах восстановительных работ, проделанных в городе после шторма. Доклад он опубликовал в своем Telegram-канале.

Руководитель города отметил, что из-за дождя и штормового ветра произошло 25 аварийных отключений.

«Сейчас в работе у специалистов 94 заявки. Без электроснабжения 618 домов», – сообщил Развожаев.

Он отметил, что поступило девять заявок на ремонт газопроводов, кроме того, было очищено 1134 ливневых решеток, 338 погонных метров лотков и 23 дождеприемных колодца, откачано 24 кубометра ливневых стоков по 58 адресам.

По словам губернатора, всего с начала шторма поступило 220 заявок об упавших деревьях, отработано 79 из них, пока работы продолжаются.

«Над устранением последствий шторма сейчас работают 62 аварийные бригады — это 184 человека и 68 единиц техники. Кроме того, идут работы по санитарной очистке города, в этом задействованы 280 человек», – заключил глава города.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона.

Ранее глава парламента Крыма заявил, что ущерб от шторма составил 1,3 млрд руб.