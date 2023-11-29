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Мошенники заставили москвича спеть гимн России после того, как он перевел им деньги

Аферисты выманили у жителя Москвы 718 тысяч рублей и заставили спеть гимн России

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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве мужчина отдал мошенникам более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферист позвонил 58-летнему жителю столицы и представился сотрудником мобильного оператора. Так как у мужчины якобы заканчивался договор с компанией, он должен был сказать код, который ему отправят Госуслуги. Несмотря на то, что так делать запрещено, россиянин поделился информацией.

Затем якобы сотрудник Госуслуг сообщил, что мужчину взломали. После этого с москвичом связались и представились работниками Роскомнадзора. Мошенники заявили, что деньги россиянина в опасности. В результате мужчина перевел им 718 тысяч рублей.

На последнем этапе аферы злоумышленники потребовали спеть гимн России. В этот момент мужчина понял, что его обманули, и отправился в полицию.

Ранее в Москве пенсионерка продала две квартиры, чтобы стать инвестором в мошенническом проекте.

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