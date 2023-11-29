Таможенники нашли на судне, прибывшем из Японии, контрабандные сигареты и БАД

На судне, прибывшем из Японии, нашли крупную партию контрабандных сигарет, БАД и одежды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможню Владивостока.

По информации агентства, общая стоимость контрабандного груза составляет около 5 млн рублей. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. Найденные товары изъяты — они будут обращены в пользу государства.

«Сотрудники оперативного подразделения Владивостокской таможни обнаружили в вентиляционной шахте 240 блоков сигарет и 80 коробок товаров народного потребления (предметы гигиены, одежда, БАДы, продукты питания). Выяснилось, что товары не задекларировали и сокрыли от таможенных органов три члена экипажа», — сказано в сообщении таможенников, передает агентство.

Ранее приморские таможенники изъяли у граждан Китая 15 кг трепанга.