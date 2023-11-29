Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Таможенники нашли на судне, прибывшем из Японии, контрабандные сигареты и БАД

В Приморье на судне, прибывшем из Японии, нашли контрабандные сигареты и БАД

close
100%
Depositphotos

На судне, прибывшем из Японии, нашли крупную партию контрабандных сигарет, БАД и одежды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможню Владивостока.

По информации агентства, общая стоимость контрабандного груза составляет около 5 млн рублей. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. Найденные товары изъяты — они будут обращены в пользу государства.

«Сотрудники оперативного подразделения Владивостокской таможни обнаружили в вентиляционной шахте 240 блоков сигарет и 80 коробок товаров народного потребления (предметы гигиены, одежда, БАДы, продукты питания). Выяснилось, что товары не задекларировали и сокрыли от таможенных органов три члена экипажа», — сказано в сообщении таможенников, передает агентство.

Ранее приморские таможенники изъяли у граждан Китая 15 кг трепанга.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий