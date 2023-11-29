В России утвердили правила страховых выплат для добровольцев

Российское правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев при ранении и других случаях. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Утверждены правила страховых выплат для добровольцев. Постановление об этом подписано. Страховые компенсации будут выплачиваться в случае [летального исхода], получения им [добровольцем] ранения, травмы или контузии, а также в случае, если доброволец стал инвалидом. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Для получения выплаты добровольцу или его семье нужно написать соответствующее заявление в военкомат либо в воинскую часть, на базе которой формировали добровольческое формирование. В случае летального исхода страховые выплаты в равных долях могут получить жена добровольца, родители, опекуны, дедушка с бабушкой, которые воспитывали его без родителей в течение как минимум трех лет, и ряд других родственников, включая несовершеннолетних детей.

Указ о страховании жизни и здоровья добровольцев президент РФ Владимир Путин подписал в августе 2023 года. В случае летального исхода размер компенсации составит более 3,1 млн рублей, при установлении инвалидности — от 780 тыс. до 2,3 млн рублей, при получении увечья — от 78 тыс. до 313 тыс. рублей.

Ранее Госдуме посоветовали принять закон о наказании добровольцев за нарушения против службы.