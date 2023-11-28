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Папа Римский не поедет в Дубай на СОР28 из-за состояния здоровья

Папа Римский Франциск не поедет в Дубай на СОР28 из-за состояния своего здоровья

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Alexander Zemlianichenko/AP

Папа Римский Франциск не сможет прибыть в Дубай, где он должен был поучаствовать в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По его словам, врачи настояли на отмене этой поездки. Причиной является состояние здоровья понтифика, который лечится от легочного воспаления.

«Хотя общая клиническая картина состояния здоровья Святого отца улучшилась, учитывая, что он переносит грипп с воспалением дыхательных путей, врачи попросили Папу не отправляться в запланированную на ближайшие несколько дней поездку в Дубай по случаю 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Папа Франциск с большим сожалением принял просьбу врачей, поэтому поездка отменяется», — заявил Бруни.

Он также указал, что рассматриваются возможности «другой формы участия» понтифика в данном мероприятии.

Согласно запланированному графику, папа Римский должен был 2 декабря выступить с речью в Дубае, а затем провести порядка 30 встреч. Предполагалось, что в это число входят переговоры с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

О том, что папа Римский заболел, стало известно 25 ноября. Тогда же сообщалось, что он отменил все назначенные утренние аудиенции и лег в больницу на обследование. Уточнялось, что у него «легкий грипп», а медицинское обследование не выявило пневмонию, однако оказалось, что имеется легочное воспаление.

По словам Бруни, текущее состояние папы Франциска — хорошее, он продолжает лечение и принимает антибиотики.

Ранее папа Римский пояснил свои слова о великой России.

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