В Крыму оценили ущерб от шторма

Ущерб от шторма в Крыму по последним данным превысил 490 млн рублей. Об сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев, передает ТАСС.

«<…> ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 млн рублей, подсчет ущерба продолжается», — сказал Садаклиев.

По словам, эта цифра может как минимум вырасти вдвое. Он отметил, что в настоящее время в Крыму без электроэнергии остаются порядка 55 тыс. человек. Кроме того, частично или полностью повреждены кровли 741 дома, 127 населенных пунктов остаются без воды.

В Севастополе после шторма местный житель нашел на пляже реактивную мину. Профессионалы осмотрели находку и выяснили, что снаряд учебный, поэтому не опасен для человека.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за шторма режим чрезвычайной ситуации введен на территории 10 муниципальных образований региона, еще в трех муниципалитетах установлен режим угрозы ЧС.

Ранее Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму.