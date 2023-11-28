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В Крыму оценили ущерб от шторма

Министр МЧС Крыма Садаклиев оценил ущерб от шторма более чем в 490 млн рублей

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Ущерб от шторма в Крыму по последним данным превысил 490 млн рублей. Об сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев, передает ТАСС.

«<…> ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 млн рублей, подсчет ущерба продолжается», — сказал Садаклиев.

По словам, эта цифра может как минимум вырасти вдвое. Он отметил, что в настоящее время в Крыму без электроэнергии остаются порядка 55 тыс. человек. Кроме того, частично или полностью повреждены кровли 741 дома, 127 населенных пунктов остаются без воды.

В Севастополе после шторма местный житель нашел на пляже реактивную мину. Профессионалы осмотрели находку и выяснили, что снаряд учебный, поэтому не опасен для человека.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за шторма режим чрезвычайной ситуации введен на территории 10 муниципальных образований региона, еще в трех муниципалитетах установлен режим угрозы ЧС.

Ранее Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму.

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Шторм в Крыму
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