Поезда МЦД-3 задерживаются в пути из-за остановки состава

Поезда на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) задерживаются в пути из-за остановки одного из составов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По информации ЦППК, на этом МЦД задерживаются несколько поездов в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам около станции Новоподрезково.

В компании также указали, что остановившийся поезд уже возобновил движение. Принимаются меры для сокращения опозданий. График движения поездов практически стабилизировался, добавили в пресс-службе.

28 ноября в ЦППК сообщили, что на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) произошел сбой, из-за остановки состава задержали несколько поездов.

На прошлой неделе заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что запуск Московских центральных диаметров изменил транспортные привычки москвичей и оказал большой эффект на столицу. По его словам, за 4 года сеть МЦД выросла до 136 станций, и развитие диаметров продолжается.

Ранее в Москве наградили лучшие проекты в области транспорта.