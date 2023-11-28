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Нарисовавший свастику на доске учитель из Москвы выплатит штраф 40 тысяч рублей

В Москве суд оштрафовал учителя, который нарисовал свастику на доске в школе

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Москве суд вынес приговор учителю информатики, который во время урока нарисовал свастику на доске. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В суде признали мужчину виновным и обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Поступок россиянина расценили как действие, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил России.

Инцидент произошел 27 ноября. На занятиях 41-летний учитель нарисовал на интерактивной доске свастику и добавил проукраинскую надпись.

Администрация школы отстранила мужчину от работы и обратилась в правоохранительные органы. Помимо этого, педагоги провели беседу об опасности экстремизма со школьниками, у которых преподавал россиянин.

Ранее в Сургуте продавца и грузчика оштрафовали за арбуз со свастикой.

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