В Ватикане раскрыли детали готовящейся поездки папы Римского в Дубай

Ватикан пока не собирается принимать особых мер по защите здоровья болеющего воспалением легких папы Римского во время его поездки на саммит по вопросам изменения климата в Дубай. Об этом сообщил глава службы печати Святого Престола Маттео Бруни.

«Пока все так, как есть обычно: врач, медсестра сопровождают Папу в поездках, если что-то изменится и должны будут добавиться новые меры предосторожности, я сообщу, пока их нет», — приводит слова Бруни РИА Новости.

Согласно запланированному графику, папа Франциск должен 2 декабря выступить с речью в Дубае, а затем провести порядка 30 встреч. Предполагается, что в это число входят переговоры с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

О том, что папа Римский заболел, стало известно 25 ноября. Тогда же сообщалось, что он отменил все назначенные утренние аудиенции и лег в больницу на обследование. Уточнялось, что у него «легкий грипп», а медицинское обследование не выявило пневмонию, однако оказалось, что имеется легочное воспаление.

По словам Бруни, текущее состояние папы Франциска — хорошее, он продолжает лечение и принимает антибиотики.

Ранее сообщалось, что на конференции в Дубае не будет присутствовать президент США Джо Байден.