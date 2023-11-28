Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ватикане раскрыли детали готовящейся поездки папы Римского в Дубай

Святой Престол: папа Римский поедет в Дубай без особых мер по защите здоровья

close
100%
Andrew Medichini/AP

Ватикан пока не собирается принимать особых мер по защите здоровья болеющего воспалением легких папы Римского во время его поездки на саммит по вопросам изменения климата в Дубай. Об этом сообщил глава службы печати Святого Престола Маттео Бруни.

«Пока все так, как есть обычно: врач, медсестра сопровождают Папу в поездках, если что-то изменится и должны будут добавиться новые меры предосторожности, я сообщу, пока их нет», — приводит слова Бруни РИА Новости.

Согласно запланированному графику, папа Франциск должен 2 декабря выступить с речью в Дубае, а затем провести порядка 30 встреч. Предполагается, что в это число входят переговоры с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

О том, что папа Римский заболел, стало известно 25 ноября. Тогда же сообщалось, что он отменил все назначенные утренние аудиенции и лег в больницу на обследование. Уточнялось, что у него «легкий грипп», а медицинское обследование не выявило пневмонию, однако оказалось, что имеется легочное воспаление.

По словам Бруни, текущее состояние папы Франциска — хорошее, он продолжает лечение и принимает антибиотики.

Ранее сообщалось, что на конференции в Дубае не будет присутствовать президент США Джо Байден.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий