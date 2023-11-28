Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет зимой

В холодное время года важно потреблять достаточное количество белка, чтобы укрепить иммунитет. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Рина Заславская.

По ее словам, белок участвует в построении всего в организме человека.

«В диете должен быть белок. А белок в чем? В яйцах, любом мясе. Обязательно должно присутствовать хотя бы 100 г белка в день. Творог тоже нужно употреблять, там содержатся белок и кальций. Вот этот набор надо варьировать. Домохозяйка сама сообразит, как лучше это сделать», — сказала Заславская.

Помимо этого, врач также советует добавлять в свой рацион питания фрукты и овощи, чтобы получать достаточное количество витаминов.

Ученые из Бенаресского индуистского университета в Индии до этого выяснили, что цитрусовые, имбирь и киви способствуют нормальной работе иммунитета и снижают воспаление в организме. Кроме того, еще одним способом укрепления иммунитета является употребление яиц и йогурта, потому что эти продукты содержат белок — строительный материал для каждой клетки.

Ранее в говядине и молоке нашли вещество, помогающее организму бороться с раком.