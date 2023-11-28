Стало известно, когда на фоне повышения акцизов вырастут цены на вино

Повышение акцизов на вино неминуемо приведет к росту цен, ожидать этого стоит ближе к лету, считает вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. Изменение стоимости вина будет плавным, так как сейчас закупщики будут делать запасы товаров по старым ставкам, заявил он НСН.

Повышение цен скажется, преимущественно, на импортном вине, считает Ставцев. Произойдет это не «единомоментно», поэтому к Новому году еще можно будет купить напитки по старым ценам, отметил он.

«Я думаю, подорожание на полках мы увидим в середине следующего лета. Я полагаю, сейчас будут сделаны серьезные запасы вина по старым ставкам акциза, и они какое-то время будут распродаваться, и рост цен будет сдерживаться какое-то время», — отметил эксперт.

Ретейлеры, по его мнению, будут стараться сдержать цены. При этом можно надеяться, что местные производители не будут повышать стоимость напитков вслед за импортом на фоне конкуренции, добавил он.

В целом у россиян намного большей популярность пользуется пиво – его жители, по словам Ставцева, пьют в десять раз больше, чем вино.

«Мы потребляем слишком мало вина. В РСФСР без учета Крыма в разные периоды пили 10-15 литров [на человека] в разные периоды Советского Союза. Сейчас мы потребляем меньше четырех литров тихого вина. Какая тут конкуренция вина с пивом? При этом пива мы употребляем 52 литра».

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал закон, по которому акцизные ставки на некоторые виды алкоголя и сигарет вырастут с мая 2024 года. Так, акциз на вина составит 108 рублей за литр, игристые вина и винные напитки – 141 рубль за литр.

Врачи-диетолог ранее заявила, что вино полезно для здоровья только в том случае, если речь идет о натуральном напитке.