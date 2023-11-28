Суд заочно арестовал редактора издания Sota Анну Лойко

Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора интернет-издания Sota Анну Лойко, которая подозревается в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

20 ноября МВД объявило журналистку в федеральный розыск.

1 ноября Следственный комитет РФ подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма в отношении Лойко. По предварительным данным, несколько лет назад Лойко опубликовала статью, в которой упоминалась международная панисламистская политическая партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России).

27 ноября суд признал виновными журналистку Александру Баязитову и ее помощницу — Ольгу Архарову. Их обвинили в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, женщины шантажировали потерпевшего публикациями о его судимости. Суд приговорил их к 4,5 и 5 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.