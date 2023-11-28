Мужчина и женщина избили ребенка с собакой в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга мужчина и женщина во время прогулки со своей собакой избили девочку с питбулем. Об этом сообщает «78.ru».

Школьница гуляла со своим питбулем в Красносельском районе Петербурга, внезапно на ее собаку набросился пес, следом за которым шли хозяева. Супружеская пара сначала била собаку девочки, а потом набросились с кулаками и на нее саму.

У школьницы произошел приступ астмы, девочку госпитализировали, у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, укушенная рана руки и ушибы тела. Пострадавшая доставлена в нейрохирургическое отделение больницы.

Ранее вооруженные пистолетом мужчины избили дачника, выгуливавшего собаку.